Cumplimenta AEI orden de aprehensión a presunto deudor alimentario en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del imputado Luis Alfonso C. N., quien aparece como probable responsable de incumplir con sus obligaciones alimentarias.

Al detenido, de 34 años de edad, se le imputan hechos registrados de 2019 a 2021, periodo en el que dejó de aportar los medios y recursos para el desarrollo y manutención de sus dos hijos.

La detención del imputado se realizó en calles de la colonia Héroes de la Revolución, y fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur formulará la imputación en su contra.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación reiteran su compromiso de trabajar por dar cumplimiento al derecho de una manutención digna para los hijos e hijas de las familias chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).