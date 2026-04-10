Cumple Marco Bonilla con la movilidad; rehabilita Municipio en conjunto con ciudadanía dos calles más

El Gobierno Municipal a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM) llevó a cabo la rehabilitación de las calles Juan María Salvatierra del fraccionamiento Jardines del Saucito y Atilano Albertos del fraccionamiento Francisco I Madero, mediante la aplicación de carpeta asfáltica, beneficiando directamente a más de 140 familias.

Esta obra se realizó a través del esquema de coparticipación, en el que ciudadanía y gobierno suman esfuerzos para hacer posible la mejora de la infraestructura urbana en sus colonias.

Los trabajos incluyeron la preparación de la superficie, nivelación y colocación de la carpeta asfáltica, lo que permitirá una circulación más segura y eficiente, además de reducir la generación de polvo y el desgaste vehicular.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a acercarse al CUM a calle Cuarta número 3610 colonia Santa Rosa, o llamar al 072 para conocer los programas disponibles y gestionar obras en beneficio de su comunidad.