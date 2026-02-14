”Cucaracheo”, lo nuevo de Sebastián Yatra

El multipremiado cantautor colombiano Sebastián Yatra abre un nuevo capítulo con el lanzamiento de “Cucaracheo” junto a uno de sus mejores amigos, Jay Kabalan, un sencillo que nace desde la complicidad y el humor frente al desamor. Con una vibra contagiosa y cercana, la canción retrata una etapa en la que lo importante es compartir, reír y dejarse llevar por el momento. “Cucaracheo” ya está disponible en todas las plataformas digitales. En esta nueva propuesta, Yatra continúa explorando una narrativa centrada en la espontaneidad, la amistad y el goce de lo cotidiano. El concepto de “cucaracheo” nace como una jerga entre amigos, una forma ligera y auténtica de describir esas noches donde, aún con el corazón roto, lo único que queda es salir, reírse de la vida y seguir adelante. Más que un término, la canción propone una actitud de tomarse el amor con humor, celebrar las conexiones reales y abrazar la energía del presente sin expectativas. Entre versos que retratan conquistas fallidas, confesiones impulsivas y momentos compartidos entre amigos, “Cucaracheo” se siente como un manual improvisado para sobrellevar el desamor con buena vibra. La canción mezcla picardía, ironía y cercanía, mostrando a un Yatra más suelto y humano, acompañado por Jay Kabalan, amigo cercano del artista, cuya participación refuerza el carácter auténtico y cómplice del tema, nacido desde la confianza real y el disfrute de la compañía incluso en los momentos más caóticos.