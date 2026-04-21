¿Cuántos idiomas hablan la princesa Leonor y la infanta Sofía?; la respuesta te sorprenderá

Tanto la princesa de Asturias como la infanta Sofía han integrado el estudio de varias lenguas como parte de su formación académica y futuro ligado a la diplomacia española y los vínculos internacionales.

En la formación de las hijas de los reyes de España el dominio de varios idiomas como parte de su preparación institucional es esencial.

Tanto la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, como la infanta Sofía, han sido educadas en un entorno multilingüe que hoy es señalado por la prensa española como uno de los pilares de su formación académica y rasgo característico con respecto a su futuro, una como reina y la otra como integrante de la Corona.

¿Cuántos idiomas hablan la princesa Leonor y la infanta Sofía?

De acuerdo con medios españoles, además de su lengua materna, la princesa Leonor habla inglés y francés con fluidez.

A ello se suman conocimientos de gallego —idioma que ha utilizado en actos oficiales— y formación en otras lenguas cooficiales de España.

Leonor, princesa de Asturias, y su hermana, la infanta Sofía (Carlos Alvarez/Getty Images)

Y es que además del castellano, que es oficial en todo el país, en España existen cuatro lenguas cooficiales principales reconocidas en sus respectivas comunidades autónomas: catalán, gallego, euskera (o vasco) y valenciano. En el Valle de Arán (en Cataluña) también es cooficial el aranés

Su paso por el UWC Atlantic College, donde cursó el Bachillerato Internacional entre 2021 y 2023, consolidó especialmente su dominio del inglés en un entorno internacional.

En esa misma etapa formativa se documenta que la hija mayor de Felipe VI y Letizia de España también ha estudiado chino mandarín y árabe.

Leonor, princesa de Asturias, y su hermana, la infanta Sofía (Carlos Alvarez/Getty Images)

El País dio a conocer en 2019 que Leonor contaba con “nociones” de ambas lenguas, incluso llegó a utilizar algunas palabras en árabe en un acto público en Cataluña, un gesto breve pero significativo que confirmó su contacto real con ese idioma.

Y si bien son lenguas que estudia y que no son de uso fluido dentro de su agenda institucional, su empeño por integrarlas deja ver la visión internacionalista de su formación.

https://youtube.com/watch?v=yjV7x2GmtxE%3Fsi%3Dp69SP9BelHOibSvA

La infanta Sofía sigue un camino similar, aunque con menor exposición pública. Actualmente cursa el segundo año del Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College y concluirá sus estudios en el verano de 2026.

Según reportes de Vanitatis, habla español e inglés con soltura, tiene buen nivel de francés y ha recibido formación en otras lenguas.

En su caso, también hay referencias a estudios de chino mandarín y árabe. Sin embargo, a diferencia de su hermana, no existen registros que permitan evaluar su nivel en estas lenguas. Su formación, hasta ahora, se ha desarrollado con mayor discreción.

El futuro académico e institucional de la infanta Sofía

El siguiente paso en la trayectoria académica de la infanta Sofía se definirá este otoño. Ya que podría optar por seguir la vía militar, como lo hizo su hermana Leonor, o iniciar estudios universitarios, probablemente en el extranjero, como apunta la prensa española; aunque no sería extraño que siguiera su formación en España como lo hizo su padre.

A diferencia de la princesa Leonor, quien reinará tras Felipe VI, Sofía no tiene responsabilidades constitucionales directas, por lo que este margen le permite construir un perfil propio.

Leonor, princesa de Asturias, y su hermana, la infanta Sofía (Milos Bicanski/Getty Images)

Analistas coinciden en que su papel dentro de la Corona estará ligado a funciones representativas, con mayor flexibilidad para desarrollar una trayectoria personal.

En ambos casos, el manejo de idiomas responde a un objetivo concreto: preparar a dos figuras capaces de desenvolverse en entornos internacionales con solvencia. Mientras la princesa de Asturias ya proyecta ese perfil en actos oficiales, la infanta Sofía avanza en la misma dirección, en una etapa todavía formativa pero cada vez más visible.