Cuándo es el eclipse lunar total en México: fecha y hora

México será testigo del primer eclipse total lunar en lo que va deeste 2026, por lo que te decimos la fecha y hora en la que ocurrirá para que no te pierdas de este evento astronómico.

Cabe recordar que este eclipse total lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, lo que provoca que el satélite natural atraviese la sombra del planeta.

¿Cuándo es el eclipse total lunar 2026 en México?

Este eclipse total lunar se llevará a cabo desde la noche del próximo 3 de marzo, hasta la madrugada del 4 de marzo 2026.

Durante la fase de totalidad de este eclipse total lunar, la luna puede adquirir una tono rojizo, el cual se debe a que la luz solar que se filtra a través de la atmósfera de la Tierra.

Eclipse lunar total (Unsplash)

¿A qué hora será el eclipse total lunar 2026 en México?

Del 3 al 4 de marzo, podrá ser visible en México un eclipse total lunar, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan. Este evento podrá ser disfrutado por varias horas.

De acuerdo con las proyecciones astronómicas, el eclipse lunar total se desarrollará en este horario:

Fase penumbral del eclipse lunar total: alrededor de las 9:40 p.m. del 3 de marzo

Fase parcial del eclipse lunar total: cerca de las 10:50 p.m. del 3 de marzo

Totalidad del eclipse lunar: un poco antes de la medianoche

Fin de la totalidad del eclipse lunar: después de la 1:00 a.m. del 4 de marzo

Fin de la fase parcial: a las 2:35 a.m. del 4 de marzo

Fin del eclipse lunar total: a las 3:50 a.m. del 4 de marzo

El eclipse lunar total puede observarse a simple vista sin necesidad de binoculares o telescopio; tampoco es necesario utilizar algún tipo de protección o filtro para los ojos.