¿Cuándo empieza el Año Nuevo Chino 2026? Fecha y significado del Caballo de Fuego

¿Quieres saber cuándo empieza el Año Nuevo Chino 2026? Acá la fecha y significado del Caballo de Fuego.

El Año Nuevo Chino estará regido en 2026 por el Caballo y el elemento Fuego.

Fecha del Año Nuevo Chino 2026

A continuación, te damos la fecha del Año Nuevo Chino, una festividad milenaria del calendario chino.

Para 2026, el Año Nuevo Chino iniciará el próximo martes 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.

Año nuevo chino (freepik)

Cabe recordar que el Año Nuevo Chino no cuenta con una fecha establecida; en realidad, se determina por las fases de la Luna, así que su celebración cambia.

Asimismo, el Año Nuevo Chino se celebra tradicionalmente realizando diversos rituales como:

Limpiar la casa de forma profunda para eliminar energías

Decorar con elementos rojos como banderas y faroles

Intercambio de sobres rojos con dinero para niños y jóvenes

Se prenden fuegos artificiales para ahuyentar la mala suerte

Reunión familiar donde se sirven platillos tradicionales para la riqueza y longevidad

Aunque la conmemoración del Año Nuevo Chino 2026 se da en países de Asia, su festejo se ha extendido en las comunidades chinas que hay en todo el mundo.

Los festejos del Año Nuevo Chino suelen extenderse hasta por 15 días.

Año Nuevo Chino (Unsplash)

El significado del Caballo de Fuego en el Año Nuevo Chino 2026

El Año Nuevo Chino, también conocido como Fiesta de la Primavera, está regido en 2026 por el Caballo de Fuego.

Respecto al significado del Caballo, se trata de uno de los animales del zodiaco chino y se le asocia con:

Libertad

Independencia

Movimiento

Resistencia

Perseverancia

Energía

De acuerdo con los expertos, cuando el Caballo se combina con el Fuego representa que el año tendrá contextos de cambio rápido y nuevas oportunidades.

En ese sentido, el Año Nuevo Chino 2026 del Caballo de Fuego puede ser ideal para iniciar proyecto o tomar decisiones individuales o colectivas.