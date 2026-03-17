“Cualquier agresor externo chocará contra una resistencia inexpugnable”: Díaz-Canel ante amenazas de EU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que “cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, ante la continuación de amenazas vertidas desde la Casa Blanca.

Estados Unidos “amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

“Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos. Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo. Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable” afirmó Díaz-Canel.

Este martes, el presidente estadunidense, Donald Trump, reiteró que “Cuba ahora mismo está en muy mal estado”. “Y haremos algo con Cuba muy pronto”.

Por su parte, el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio advirtió que la cubana “es una economía que ha sobrevivido (…) gracias a los subsidios de la Unión Soviética y luego de Venezuela. Ya no reciben subsidios, así que tienen muchos problemas. La gente a cargo no sabe cómo arreglarlo. Tienen que conseguir gente nueva a cargo”, agregó.