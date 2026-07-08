Incendio consume vehículo sobre la carretera Aldama-Chihuahua; no hubo lesionados

Un vehículo particular fue consumido por el fuego la tarde de este martes sobre la carretera Aldama-Chihuahua, a la altura del complejo C4. El conductor de un Ford Focus color rojo circulaba en sentido de Aldama hacia Chihuahua cuando la unidad presentó una aparente falla mecánica, por lo que logró orillarse antes de que comenzara el incendio.

En cuestión de minutos, las llamas envolvieron por completo el automóvil, lo que generó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar el fuego. De manera simultánea, agentes de la Policía Vial implementaron un operativo de abanderamiento para proteger a los automovilistas que transitaban por la zona.

El incendio dejó daños totales en el vehículo, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades indicaron que el siniestro habría sido provocado por una falla mecánica en la unidad.