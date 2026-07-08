IEE Chihuahua acredita localmente a dos nuevos partidos políticos nacionales: Paz y Somos México

El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua aprobó el acuerdo mediante el cual se reconoce la acreditación local de los partidos políticos nacionales Partido Paz y Somos México, en virtud del registro que les fue otorgado previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Con esta determinación, ambos partidos políticos podrán ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que la legislación electoral establece para los partidos políticos en el estado de Chihuahua.

La acreditación local deriva del registro nacional concedido por el INE, por lo que el Instituto Estatal Electoral únicamente reconoce sus efectos en el ámbito estatal, sin realizar un nuevo procedimiento de registro ni revisar nuevamente los requisitos que ya fueron valorados por la autoridad electoral nacional.

Como consecuencia de esta acreditación, el Consejo Estatal aprobó la redistribución del financiamiento público estatal correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2026, ya que el registro de ambos partidos surtió efectos a partir del 1 de julio del presente año.

El acuerdo precisa que esta redistribución no representa un incremento al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2026, sino únicamente un ajuste en la asignación de los recursos pendientes por ministrar durante el segundo semestre del año, conforme a lo establecido en la legislación electoral.

Para actividades ordinarias permanentes, a cada uno de los partidos políticos nacionales de reciente creación —Partido Paz y Somos México— le corresponde el equivalente al dos por ciento del financiamiento pendiente de ministrar durante el segundo semestre de 2026, lo que representa un monto de 2 millones 275 mil 554 pesos con 8 centavos para cada instituto político.

Una vez realizada esta asignación, el recurso restante se redistribuye entre los partidos políticos con derecho a financiamiento desde el inicio del ejercicio fiscal, conforme a la fórmula prevista en la ley: 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento de acuerdo con la votación obtenida en la última elección de diputaciones locales.

En cuanto al financiamiento para actividades específicas, Partido Paz y Somos México participarán únicamente en la distribución del componente igualitario, al no contar todavía con resultados de una elección local que permitan acceder al porcentaje asignado conforme a la votación obtenida.

Con este acuerdo, el Instituto Estatal Electoral garantiza que la acreditación local de los nuevos partidos políticos nacionales y la distribución del financiamiento público se realicen en estricto apego al marco jurídico vigente.