La tecnología detrás de los cereales

No todo lo que truena entre los dientes viene de una cocina. Detrás de muchos cereales de desayuno, botanas infladas, churritos, croquetas para mascotas, pastas instantáneas y hasta sustitutos de carne vegetal hay un mismo proceso: la extrusión. Es una palabra fría, técnica, casi de fábrica, pero define buena parte de la comida moderna. La extrusión es, en pocas palabras, la capacidad de tomar una mezcla de harinas, almidones, proteínas, agua, grasa, saborizantes o minerales; someterla a calor, presión y fricción, y obligarla a salir por un molde que le da forma, textura y volumen.

La escena no tiene romanticismo, pero sí impacto. En una línea de producción, el maíz, el arroz, el trigo, las leguminosas o las proteínas vegetales pueden convertirse en aros, hojuelas, almohadillas rellenas, pellets, croquetas o fibras que imitan carne. El resultado es comida uniforme, crujiente, estable, transportable y con larga vida de anaquel. Por eso la extrusión se convirtió en una de las tecnologías más importantes de la industria alimentaria: permite producir snacks, cereales de desayuno y proteína vegetal texturizada mediante procesos de alta temperatura y corto tiempo.