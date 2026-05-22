Cruz Azul perdona ante un imbatible Keylor Navas y Pumas saca el empate en la Final de Ida

Cruz Azul y Pumas empataron sin goles en la ida de la gran final del Clausura 2026. Pese a la superioridad de la Máquina y que fue el único equipo que se mostró en la cancha, no supieron concretar las oportunidades de gol que tuvieron.

Además, los Pumas contaron con la buena actuación de Keylor Navas, quien fue clave para que los auriazules guardaran el cero y no se fueran con desventaja a casa, por lo que el panorama luce mucho mejor para los del Pedregal.

Cruz Azul no encontró la manera de vencer a Keylor Navas. Getty Images

La Máquina arrolló en casa, pero sin contundencia, y ese pecado al final de la serie puede ser muy costoso ante unos Pumas que en casa son muy fuertes.

El portero costarricense fue clave para que los felinos salieran con el empate en tierra ajena. Navas tuvo al menos cuatro intervenciones importantes que ahogaron el grito de gol de la Máquina.

Ambos chocarán el domingo en los últimos 90 minutos de la final de vuelta del Clausura 2026 a las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario.