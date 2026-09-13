Cruz Azul le quitó invicto al América en espectacular juego de bronca y golazos

Cruz Azul fue contundente y supo resistir los embates para vencer por 4-3 al América y, de paso, quitarle el invicto en la Jornada 8 del Apertura 2026.

El festín de anotaciones mantuvo a la afición al borde de sus asientos de principio a fin. Por parte de La Máquina rompieron las redes Erik Lira, José Paradela, Chiquete Orozco y Gabriel Fernández. Mientras que las Águilas vendieron cara la derrota, ya que lograron descontar por medio de Brian Rodríguez, Óscar Perea y Miguel Borja, quien disputó su primer juego con el cuadro azulcrema.

Cruz Azul sorprendió al América y marcó tres goles en el primer tiempo

El marcador comenzó a moverse al 19′ gracias a una pincelada de José Paradela, quien dejó en el camino a varios rivales para servir una diagonal exacta a Erik Lira, encargado de empalmar el balón con rabia para abrir la pizarra celeste.

La inercia ofensiva de Cruz Azul no cedió y al 35′ firmaron el segundo. En jugada prefabricada desde el tiro de esquina, Charly Rodríguez tocó para Jeremy Márquez y éste le devolvió la pelota para habilitar a José Paradela, quien definió con pura clase para el 2-0.

El cierre del primer tiempo estuvo lleno de dramatismo. Rodolfo Cota le paró un penal a Nico Ibáñez al 43′, sin embargo, dos minutos después Chiquete Orozco aprovechó un centro impecable de José Paradela para poner el 3-0.

Antes del descanso se desató una bronca. Tras una falta de Kevin Álvarez sobre Agustín Palavecino, Raphael Veiga empujó a Charly Rodríguez, provocando la respuesta de los jugadores de ambos equipos, quienes se hicieron de palabras e intercambiaron manotazos.

América acarició el empate, pero Cruz Azul se quedó con el Clásico Joven

Para el complemento, las Águilas apretaron el acelerador. Al 52′, el uruguayo Brian Rodríguez frotó la lámpara con un tiro libre magistral que se incrustó directamente en el ángulo superior, descontando para la causa azulcrema.

No obstante, La Máquina volvió a poner tierra de por medio al 72′ gracias a Gabriel “Toro” Fernández, quien le ganó la posición a Israel Reyes, dejó en el camino a Rodolfo Cota y marcó a puerta vacía el 4-1.

Cuando parecía que Cruz Azul iba a ganar cómodamente, las Águilas se lanzaron con todo para que el cierre fuera de alarido. Al 90′, Óscar Perea sacó un zapatazo lejano que superó a Kevin Mier, y poco después Miguel Borja cazó un rebote que dejó el arquero para sellar el épico y definitivo 4-3.

Con información de FoxSports