Cristiano Ronaldo tendría su búnker mundialista en la Riviera Maya: esto es lo que cuesta hospedarse

Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal ya comenzaron a trazar su ruta rumbo al Mundial de 2026, torneo que se disputará en junio próximo, y uno de los primeros puntos definidos en su planificación es el lugar donde establecerán su centro de concentración. De manera sorpresiva para muchos, el equipo lusitano tendría como base un exclusivo hotel ubicado en México, específicamente en la Riviera Maya.

De acuerdo con información de Alejandro de la Rosa, la Federación Portuguesa de Futbol ya habría manifestado su interés al hotel Fairmont Mayakoba para hospedarse durante la Copa del Mundo, a pesar de que los tres compromisos de la fase de grupos del conjunto europeo se jugarán en territorio estadounidense. La directiva considera que este complejo turístico funcionará como el “búnker” del equipo durante la primera etapa del torneo.

La elección no es casual. El resort ofrece un entorno de alta privacidad, instalaciones de primer nivel y todas las comodidades necesarias para un equipo que aspira a competir por el título mundial. Además, el lugar permitiría a Cristiano Ronaldo y al resto del plantel mantener un ambiente controlado lejos del ruido mediático, una de las principales exigencias del combinado portugués.

Portugal ya conoce a dos de los tres rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026. Su debut será el 17 de junio en Houston, Texas, frente al ganador del repechaje intercontinental entreNueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo. Posteriormente, el 23 de junio, se medirá ante Uzbekistán, también en la ciudad texana.

El cierre de la fase de grupos para el conjunto luso está programado para el 27 de junio, cuando enfrenten a Colombia en Miami. Precisamente la cercanía geográfica entre la Riviera Maya y estas ciudades estadounidenses habría sido un factor determinante para elegir México como sede de concentración: Houston se encuentra a poco más de dos horas de vuelo, mientras que Miami está a poco más de una hora desde Quintana Roo.

El Fairmont Mayakoba, posible hogar temporal de Cristiano Ronaldo durante el Mundial, es un resort de cinco estrellas situado en uno de los destinos turísticos más reconocidos del país. El complejo cuenta con 401 habitaciones, que incluyen suites frente al mar y bungalows privados, equipados con baños de mármol, bañeras profundas, Wi-Fi de alta velocidad y amenidades diseñadas para todo tipo de huéspedes.

Tras darse a conocer la posibilidad de que la selección portuguesa se hospede en este hotel, surgió el interés del público por conocer el costo de una noche en el recinto. Según información oficial del propio hotel, el mes de junio es considerado temporada media-alta. Las habitaciones más sencillas tienen precios que oscilan entre los 5 mil y 6 mil 500 pesos mexicanos por noche con vista al mar, mientras que las suites de mayor lujo pueden alcanzar costos que van desde los 20 mil hasta los 60 mil pesos mexicanos por noche.