Creó Morena botón de emergencia para salvarse cuando la gente decida sacarlos por corruptos e incapaces: Manque Granados

La diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, calificó como gravísimas las reformas aprobadas durante el reciente periodo extraordinario del Congreso de la Unión, al asegurar que Morena está construyendo mecanismos para intervenir en los procesos electorales cuando los resultados no les favorezcan.

En conferencia de prensa del PAN Estatal, advirtió que la reforma al artículo 41 constitucional, mediante la cual se contempla la anulación de elecciones por intervención extranjera, no cuenta con una legislación secundaria que establezca con claridad qué debe entenderse por ese concepto.

“Morena aprueba la anulación de elecciones en caso de intervención extranjera, pero nadie define qué es intervención extranjera. ¿Son organismos, son individuos, medios de comunicación o redes sociales? Realmente no hay una ley secundaria que lo defina”, sostuvo.

La diputada agregó que la determinación de esos supuestos quedará en manos de instituciones controladas por el propio Gobierno Federal gracias al golpe a la democracia que dieron en reformas anteriores a los organismos electorales.

“Es gravísimo porque crean un botón de emergencia para anular la voluntad popular una vez que los mexicanos decidan sacarlos del poder por corruptos e incapaces”, expresó.

La legisladora panista señaló que la sesión legislativa se extendió durante 33 horas continuas y estuvo marcada por la premura del partido oficialista para corregir errores derivados de sus propias reformas, particularmente en materia judicial.

“Fue un periodo atropellado porque, como siempre, a Morena le entran las prisas y las ansias por aprobar cosas que hicieron mal”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas, al considerar que se trata de una simulación.

Explicó que la nueva legislación contempla la creación de una comisión dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado, pero aclaró que dicho análisis no será obligatorio.

“Los partidos van a decidir si solicitan el análisis de candidaturas. No se dice ni cómo, ni cuándo, ni qué proceso se va a seguir ni quién va a intervenir en esta revisión”, señaló.

Frente a ello, recordó que el PAN impulsó propuestas como la anulación de elecciones por intervención del crimen organizado, la pérdida de registro de partidos vinculados con actividades criminales, la eliminación de la sobrerrepresentación legislativa y la prohibición del uso partidista de los programas sociales.

Manque Granados sostuvo que estas medidas de la bancada panista buscan fortalecer la democracia y garantizar condiciones equitativas en los procesos electorales del país, viendo cómo la 4T ha destruido los contrapesos democráticos.