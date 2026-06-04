Cierran calle Aldama por manifestación, reclaman falta de apoyos

Virginia Márquez y Belén Mendoza se manifestaron de nueva cuenta en las afueras de Palacio de Gobierno para reclamar la falta de respuesta a diversos apoyos que han solicitado a diversas dependencias estatales.

En el cruce de las calles Aldama y Guerrero procedieron a colocar sillones y lonas con reclamos al Gobierno del Estado por lo que la Policía Vial procedió al cierre de la circulación desde la calle Séptima.

Una de las manifestantes mostró una serie de oficios fechados en distintas temporales de los que asegura, no ha habido respuesta alguna, incluyendo dependencias como Coesvi, JMAS, Desarrollo Humano y Bien Común, así como del esquema de MediChihuahua.