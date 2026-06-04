Critica Marco Bonilla reaparición de AMLO; hay mucha soberbia e incongruencia

El mandatario capitalino, Marco Bonilla en atención a medios de comunicación opinó que la carta emitida por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Opinó que fue un documento completamente soberbio.

“Ya chochea… el mensaje está lleno de soberbia y de desconexión de la realidad. Imagínense al presidente Donald Trump, ustedes se lo imaginan consultando al presidente Trump -¿Consideras prudente poner la categoría de terroristas a las células de la delincuencia organizada o no? -¿Se imaginan esto?, ¡Claro que no!”.

Otro aspecto que detectó el munícipe de Chihuahua es que hay una defensa subliminal, al afirmar que etiquetarlos como terroristas, lo único que ha provocado son violaciones a sus derechos humanos. “¿Derechos humanos de quién?”, cuestionó el alcalde.

Bonilla Mendoza dijo que ahora también se mete contra Marco Rubio, pues pareciera que no se quieren pelear con Donald Trump, pues calificó que a veces de populista a populista, sale perdiendo el más débil por lo que hoy en día el enemigo público de la 4T es Marco Rubio y no Trump.

“Creo que también hay una confesión al hacer referencia a las elecciones de noviembre en Estados Unidos a que la crisis pudiera escalara todavía algo mayor, incluso esta vacuna que quieren sembrar de la injerencia extranjera en las elecciones”.

Subrayó cuando enumera los supuestos éxitos con la relación con Trump, llama la atención que seleccione los temas que hoy en día representan el mayor problema para el Gobierno de Claudia Sheinbam, como el T-MEC, aranceles, trabas en las exportaciones, acusaciones de funcionarios mexicanos en EU.

El edil dejó claro que AMLO “se está llevando al baile a la presidenta, él hace creer como que, a mi todo me salió bien, yo heredé todo muy bien y ahora quien trae esta tragedia de la relación bilateral es el actual gobierno.

“Yo les diría que también un poco misógino porque afirma el expresidente en este gobierno la presidenta es la mejor presidenta de México -nomas que ha sido la única- y aquí el que asume es que, el mejor soy yo y luego ella…entonces, si está lleno de incongruencias”.

Cabe recordar que fue ayer por la noche cuando emitió el documento, fechado en Palenque, Chiapas, se publicó en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas derivadas de acciones y declaraciones de funcionarios estadounidenses relacionadas con seguridad, migración y presuntos vínculos de actores políticos mexicanos con organizaciones criminales.

¿Qué dice el documento?

En el documento, López Obrador recordó diversos episodios de cooperación bilateral ocurridos durante su gobierno, entre ellos la negociación sobre aranceles, la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la gestión de la pandemia de COVID-19 y la colaboración en temas de seguridad.

También mencionó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos en 2020 y posteriormente repatriado a México, así como conversaciones sostenidas con Trump sobre la posibilidad de clasificar a grupos del narcotráfico como organizaciones terroristas.

El exmandatario afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una relación basada en la prudencia y el respeto institucional con Estados Unidos y consideró que el cambio en la actitud de Trump responde a la influencia de asesores y colaboradores cercanos.