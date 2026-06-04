Tiene derecho de expresarse, pero que respete el Estado de Derecho: Canaco ante mensaje de AMLO

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que ante el retorno de Andres Manuel López Obrador a la política ante los cuestionamientos que se involucra Morena, son manifestaciones que se respetan, pero pide que se respete el Estado de Derecho.

“Como lo he dicho en ocasiones anteriores, nosotros no echamos grilla ni somos partidistas, ni somos políticos nos dedicamos a trabajar, ellos tienen derecho de buscar y manifestarse en el medio y personajes, lo único que pedimos es el estado de derecho y respetar”, comentó.

Tras la mención que hizo el ex presidente de México, “que regrese el otro Trump”, el líder empresarial dejó claro que es el mismo Donald Trump pero con condiciones distintas al nombrar a los cárteles como terroristas.

“El presidente Trump sigue siendo el presidente Trump las condiciones son las que han cambiado, y han cambiado de cuando se nombró a la organización del narcotráfico como terrorismo y es ahí en donde termino con Estados Unidos y están defendiendo sus intereses pero poniéndonos a trabajar como usted sabe no nos dedicamos ha echar grilla sino a trabajar”, comentó.