“No se si fue un madrazo o fue un respaldo a Sheinbaum”: PAN Chihuahua por reaparición de AMLO

Ante la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de una carta en redes sociales, en donde se posiciona respecto a lo que ocurre entre el Gobierno de los Estados Unidos y la presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, dijo que no sabe “si fue un madrazo o un respaldo”.

“Ahora salió de su ratonera. O sea, AMLO era una de esas estrategias que tenían resguardadas para el caso de emergencia. ¿Qué está pasando? Que hay una crisis, que hay una emergencia, que se les está cayendo el país a pedazos, que no encuentran cómo contrarrestar esa narrativa que ellos mismos generaron de que son un narcopartido”, resaltó Daniela Álvarez.

La jefa panista añadió que “lo que hizo ayer AMLO para mí es uno de los más graves errores, porque confirma la crisis en la que se encuentra la presidenta y su narcopartido”.

Anoche, el expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a la vida pública para cuestionar a Donald Trump por su trato con México, y acusar supuestas intenciones de funcionarios estadounidenses de fortalecer a la oposición.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, escribió López Obrador en un documento publicado este miércoles 2 de junio. Además, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum, al mencionar que “es claro que estos ataques no son motivados por un interés genuino”, y que la presión de EU se trata de un asunto “de carácter político y electoral”.