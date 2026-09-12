Coti revive “50 Horas” junto a Silvestre y la Naranja y le da una nueva vida a uno de sus clásicos

El cantante y compositor argentino Coti presenta una nueva versión de “50 Horas” junto a Silvestre y la Naranja, recuperando uno de los temas más representativos de su repertorio para llevarlo hacia una renovada propuesta sonora, más de una década después de su lanzamiento original.

La canción, originalmente incluida en el álbum “Qué Esperas” (2015), adquiere en esta nueva interpretación una estética disco-pop con influencias de los años 70, nuevas armonías vocales y una producción luminosa. El resultado conserva la esencia de la composición, pero incorpora el universo indie-pop de Silvestre y la Naranja.

La colaboración representa además un encuentro entre distintas generaciones de la música argentina, al combinar la trayectoria y la identidad compositiva de Coti con una de las propuestas contemporáneas de la escena indie. De esta manera, “50 Horas” busca conectar con quienes conocen la versión original y, al mismo tiempo, acercarse a nuevas audiencias.

El lanzamiento forma parte del proyecto mediante el cual Coti ha comenzado a revisitar algunos de sus grandes éxitos acompañado por artistas de diferentes generaciones y estilos. En este recorrido también han participado Yami Safdie, Miranda!, Ángela Leiva junto a La K’onga y Valentino Merlo, entre otros.

La nueva versión responde a una idea que atraviesa esta etapa del artista: “las canciones tienen otra vida”. Bajo esta premisa, Coti explora nuevas lecturas de un repertorio que forma parte de la memoria colectiva de la música en español, permitiendo que sus composiciones dialoguen con sonidos y artistas contemporáneos.

El lanzamiento ocurre mientras Coti continúa con una intensa agenda musical tras la presentación de “Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, su más reciente álbum de canciones inéditas, grabado entre Buenos Aires y Madrid. El material fue concebido desde una perspectiva artesanal, con músicos reales y sin instrumentos virtuales, samples ni inteligencia artificial.

“Serenata…” transita entre el rock de autor contemporáneo, el pop sofisticado y la música rioplatense, propuesta que ahora se extiende a los escenarios mediante el SERENATA TOUR, donde el músico combina las canciones de su nuevo álbum con los clásicos que han marcado diferentes etapas de su trayectoria.

Con una carrera consolidada en la música en español, Coti cuenta con 11 discos y 30 sencillos como solista, además de una trayectoria como compositor y productor. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Nada fue un error”, “Otra vez”, “Antes que ver el sol”, “50 Horas” y “Color esperanza”.

El artista rosarino ha obtenido reconocimientos como Discos de Oro, Platino y Doble Platino en distintos países, además de dos Premios Grammy, Premio Ondas en España, Premio Gardel, Premio Oye en México y 12 reconocimientos ASCAP en Estados Unidos como compositor. Ahora, con “50 Horas”, una de sus canciones emblemáticas vuelve a encontrarse con el público desde una nueva perspectiva sonora.