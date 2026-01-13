Costo de ampliar horario del transporte en Juárez debe corresponder con beneficio a la población

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno mencionó que si bien no ha recibido ninguna petición del Cabildo de Ciudad Juárez para extender el sistema de transporte hasta las 2:00am, debe existir una correspondencia entre los costos que ello generaría, y la población a la que se beneficiaría.

Ello luego de darse a conocer que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez enviará una propuesta al Gobierno del Estado para extender el horario del sistema de transporte en beneficio de las personas que trabajan en turno nocturno.

Al respecto, De la Peña expresó que lo que probablemente se debe hacer es estudiar otras posibilidades ya que no se puede presionar de manera económica al sistema de transporte por un bajo impacto entre la población.

“Como idea puede sonar muy bien, pero también tiene que haber una correspondencia entre los costos que generaría extender el sistema de tranporte hasta las 2 de la mañana y realmente la población a la que estamos beneficiando, problablemente es una opción, o probablemente lo que tenemos que hacer es estudiar otras posibilidades porque no podemos someter al sistema de transporte a una presión económica si el impacto que estamos generando es muy poco”.