Cosmonauta comparte impresionantes vistas de una aurora boreal desde la Estación Espacial Internacional

El cosmonauta ruso Serguéi Kud-Sverchkov compartió impresionantes vistas de una aurora boreal desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

📷 Vista increíble desde la órbita: una potente tormenta geomagnética provocó raras auroras rojas, haciendo sentir como si la Estación Espacial Internacional volara directamente a través de ellas, contó el cosmonauta ruso Sergey Kud-Sverchkov. pic.twitter.com/xSvLGGIt70 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 20, 2026

En el video, la aurora se mostró tan intensa que, además del característico verde, se pudo apreciar un resplandor rojo, un fenómeno poco común debido a la energía requerida para excitar las capas más altas y descargadas de la atmósfera.

Esta inusual intensidad iluminó el cielo, haciéndose visible incluso cuando la EEI se encontraba sobre Oriente Medio.