Cosmonauta comparte impresionantes vistas de una aurora boreal desde la Estación Espacial Internacional

El cosmonauta ruso Serguéi Kud-Sverchkov compartió impresionantes vistas de una aurora boreal desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

En el video, la aurora se mostró tan intensa que, además del característico verde, se pudo apreciar un resplandor rojo, un fenómeno poco común debido a la energía requerida para excitar las capas más altas y descargadas de la atmósfera.

Esta inusual intensidad iluminó el cielo, haciéndose visible incluso cuando la EEI se encontraba sobre Oriente Medio.

