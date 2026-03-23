Corto circuito provoca incendio y movilización de bomberos en la colonia Villa Juárez

Chihuahua, Chih.– Un domicilio resultó con daños materiales luego de registrarse un incendio presuntamente originado por un corto circuito, en hechos ocurridos en el cruce de las calles Tercera y 5 de Mayo, en la colonia Villa Juárez.

De acuerdo con el reporte, familiares que se encontraban en la vivienda se llevaron un fuerte susto al percatarse de que del segundo piso comenzaba a salir una considerable cantidad de humo, por lo que solicitaron apoyo a las autoridades a través del sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal arribaron inicialmente al lugar y solicitaron la intervención del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar el incendio antes de que se propagara al resto del domicilio. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales derivados del corto circuito.