Corrupción afecta a todos, urge que se elimine: Canaco ante investigación a jueces y magistrados

El presidente de la Cámara Nacional Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que ante las carpetas de investigación en contra de jueces y magistrados por parte de la Fiscalía Anticorrupción será necesario la intervención de justicia con el fin de erradicar la corrupción en los juzgadores.

“Todo lo que ponga en orden las cosas, lo vamos apoyar, fíjese que estaba yo repasando los convenios que tenemos nosotros con las instituciones y nosotros tenemos un convenio con la Fiscalía Anticorrupción, precisamente porque creo que esto es una de las cosas que está afectando mucho en todos los aspectos de la economía trabajo de la gente y empresas, entonces estos señalamientos abonen también a que la gente vea que los actos de corrupción se debe eliminar”, comentó.

El líder empresarial comentó que debido a la nueva forma del Poder Judicial bajo elección ciudadana se dio paso a dar lugares a personas que no están capacitadas para dar justicia.

“Uno de los actos de la corrupción es tomar un puesto para el publico para el cual no esta preparado, creo yo es uno de los principales actos de corrupción que se tienen que erradicar”, comentó.