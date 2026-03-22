¿Correr o caminar descalzo es bueno para la salud?

Durante miles de años, los seres humanos caminaron y corrieron sin zapatos. Sin embargo, en las últimas décadas, el calzado deportivo ha evolucionado hasta convertirse en una industria multimillonaria que promete amortiguación, estabilidad y rendimiento. En este contexto, surge una pregunta que cada vez genera más interés entre científicos, deportistas y aficionados: ¿es realmente beneficioso caminar o correr descalzo?

El auge del “barefoot”: una tendencia con base evolutiva

El movimiento conocido como barefoot running (correr descalzo) ha ganado popularidad en los últimos años, impulsado por la idea de que nuestros cuerpos están mejor adaptados a moverse sin la intervención del calzado moderno. Desde un punto de vista evolutivo, esto tiene sentido: durante la mayor parte de la historia humana, nuestros pies se desarrollaron en contacto directo con el suelo.

Estudios biomecánicos han demostrado que al correr descalzo, muchas personas cambian automáticamente su forma de pisar. En lugar de impactar con el talón (como ocurre frecuentemente con zapatillas), tienden a hacerlo con la parte media o delantera del pie, lo que puede reducir el impacto en ciertas articulaciones.

Beneficios potenciales de caminar o correr descalzo

1. Fortalecimiento muscular

Caminar descalzo activa músculos del pie y del tobillo que suelen permanecer “adormecidos” cuando usamos calzado con soporte. Esto puede mejorar la estabilidad y el equilibrio.

2. Mejora de la propriocepción

La propriocepción es la capacidad del cuerpo para percibir su posición en el espacio. Al estar en contacto directo con el suelo, el sistema nervioso recibe más información, lo que puede ayudar a mejorar la coordinación.

3. Posible reducción de ciertas lesiones

Algunos estudios sugieren que cambiar el patrón de pisada podría reducir lesiones asociadas al impacto repetitivo, como las que afectan a las rodillas. Sin embargo, este punto sigue siendo objeto de debate científico.

Riesgos y desventajas que no debes ignorar

1. Mayor riesgo de lesiones agudas

Caminar o correr descalzo expone los pies a cortes, pinchazos o golpes. En entornos urbanos, esto puede ser especialmente problemático.

2. Sobrecarga en tendones y músculos

El cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Una transición brusca al barefoot puede provocar lesiones como fascitis plantar o tendinitis en el tendón de Aquiles.

3. No es adecuado para todo el mundo

Personas con problemas estructurales en el pie, diabetes o ciertas patologías deben evitar caminar descalzas sin supervisión médica, debido al riesgo de lesiones y complicaciones.

¿Qué dice la ciencia actualmente?

La evidencia científica no es concluyente. Algunos estudios apoyan los beneficios del movimiento descalzo, mientras que otros no encuentran diferencias significativas en la prevención de lesiones frente al uso de calzado adecuado.

Lo que sí parece claro es que no existe una solución universal. La respuesta depende de factores individuales como la anatomía del pie, el nivel de actividad física, la superficie sobre la que se camina o corre, y la experiencia previa.

Consejos si quieres probarlo

Si estás pensando en incorporar el caminar o correr descalzo a tu rutina, los expertos recomiendan:

-Empezar de forma gradual, con sesiones cortas

-Elegir superficies seguras (césped, arena o suelos limpios)

-Escuchar al cuerpo y detenerse ante cualquier dolor

-Considerar el uso de calzado minimalista como transición

Con información de Amazings