Corral y Duarte tendrían que compartir celda: Alfredo Chávez

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, dijo que tanto el exgobernador Javier Corral como el exgobernador César Duarte, tendrían que compartir celda por corruptos.

“Javier Corral es un protegido de la impunidad de Morena. Todo lo que él diga, no tiene validez absoluta. Lamentamos mucho que por proteger a personajes como este, se olvidan del desfalco a los chihuahuenses”, resaltó Chávez Madrid.

El coordinado panista añadió que “lamentamos mucho que por proteger a personajes como este, se olvidan del desfalco a los chihuahuenses. La mala administración de Corral dejó al estado quebrado. Y tiene que responder”.

“Lo que hay que desenmascarar es la hipocresía, la doble moral. Corral está libre por sus compadrazgos. Yo creo que tendría que compartir celda con César Duarte”, enfatizó el coordinador de la fracción panista en el Congreso local.