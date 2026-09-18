Convocatoria de la Selección Mexicana: primera lista de Rafael Márquez

Rafael Márquez convoca a 30 jugadores para la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Este jueves 17 de septiembre, Rafael Márquez dio a conocer su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana rumbo a su debut ante Colombia en la próxima Fecha FIFA.

La concentración inicia este domingo 20 de septiembre, y en el primer partido ante Colombia solo jugarán elementos de la Liga MX.

Porteros: Tala Rangel (Chivas), Alex Padilla (Athletic de Bilbao), Óscar Garcia (León)

Defensas: Jorge Sánchez (Atlas), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Jesús Gallardo (Toluca), Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Víctor Guzmán (Monterrey), Diego Campillo (Chivas), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca)

Mediocampistas: Luis Romo (Chivas), Alan Cervantes (América), Luis Chávez (Dinamo de Moscú), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Jéremy Márquez (Cruz Azul), Érik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Denzell García (FC Juárez), Orbelín Pineda (Rayados)

Delanteros: Hormiga González (Olympiacos), Santiago Sandoval (Chivas), Hugo Camberos (Chivas), Santiago Giménez (Porto), Roberto Alvarado (Chivas), Isaias Violante (América), Germán Berterame (Inter Miami), Chucky Lozano (LA Galaxy).

La primera lista de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana

Rafael Márquez convocó en su mayoría a jugadores de la Liga MX, debido a que por diferentes situaciones algunos de los futbolistas de la Selección Mexicana que juegan en el extranjero no estaba disponibles para estar en la lista.

El debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana

El debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana será el próximo 26 de septiembre de 2026, en el primero de cuatro partidos amistosos como parte de la Fecha FIFA.

Estos son los cuatro partidos de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre-octubre: