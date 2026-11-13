Convoca Municipio al Tercer Foro de Datos Abiertos para impulsar transparencia e innovación

Con el propósito de fortalecer la transparencia gubernamental y abrir espacios de participación ciudadana, el Gobierno Municipal de Chihuahua realizará el próximo martes 17 de noviembre el Tercer Foro de Datos Abiertos, bajo el lema “Del dato a la acción, de la información a la innovación”.

Amelia Martínez, titular de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos del Municipio, informó que el encuentro se desarrollará a partir de las 10:00 de la mañana en el séptimo piso del edificio Eloy S. Vallina, con registro desde las 9:30 horas. La entrada será gratuita y estará dirigido a estudiantes, investigadores, integrantes de organizaciones civiles y ciudadanía interesada en el acceso a la información y las nuevas tecnologías.

Como parte del programa se presentará la conferencia magistral “Inteligencia ciudadana, IA y datos abiertos”, impartida por el maestro Fernando Ledesma, investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua y especialista en inteligencia artificial. También se realizará el panel “Del dato a la acción, de la información a la innovación”, con la participación de integrantes del Consejo Consultivo de Datos Abiertos e investigadores de la Facultad de Ingeniería, Filosofía y Letras y el Tecnológico de Chihuahua.

Martínez destacó que las dos ediciones anteriores han generado resultados concretos para el municipio. Explicó que del primer foro surgieron propuestas ciudadanas que dieron origen al portal de datos abiertos, el cual actualmente cuenta con 19 conjuntos de información pública. Posteriormente, durante el segundo encuentro, se planteó la creación de un Consejo Consultivo para dar seguimiento a esta política de apertura gubernamental, iniciativa que se concretó mediante una reforma al reglamento municipal en octubre del año pasado. El organismo tomó protesta en febrero e inició sesiones en marzo de este año.

Añadió que el portal de datos abiertos ha sido reconocido como una práctica exitosa de gobierno transparente y resolutivo por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), lo que refleja los avances alcanzados mediante la colaboración entre autoridades y sociedad.

La funcionaria subrayó que la intención es ir más allá de las obligaciones legales en materia de transparencia, mediante espacios donde la ciudadanía pueda aportar ideas, plantear necesidades y contribuir a la innovación de las políticas públicas. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 072, extensión 6388.