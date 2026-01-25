Continuarán heladas para este domingo, piden precaución por posible congelamiento de caminos

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que para este domingo 25 de enero continuarán los efectos de la Tercera Tormenta Invernal en la entidad.

Se prevé un ambiente de muy frío a frío intenso en la Sierra Tarahumara, con heladas matutinas y cielo de despejado a parcialmente nublado.

Se esperan vientos de 5 a 15 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h en municipios como Balleza y Cuauhtémoc, así como temperaturas mínimas de hasta -7 °C en Creel, Guachochi y El Vergel.

La CEPC exhorta a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas, ráfagas de viento y posibles tolvaneras, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Se recomienda mantener especial cuidado en los tramos carreteros de la Sierra Tarahumara, principalmente en Madera y Balleza, debido a la presencia de nieve.