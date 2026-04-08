Contactó Estado a chihuahuenses accidentados en Perú, Consulado ya brindó asistencia: Santiago De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno señaló que ya se entabló comunicación con el grupo de chihuahuenses que sufrieron un accidente vehicular en Perú y adelantó que a tráves del Consulado ya se les está brindando el apoyo necesario.

Expresó que tuvieron acceso al teléfono de una de las personas que fue hospitalizada y que ya se analiza la manera de que puedan regresar a México.

Asimismo, mencionó que los connacionales contaban con seguro de viaje por lo que los gastos médicos están cubiertos mediante la aseguradora y que inclusive, la agencia de viajes que les vendió el paquete les está ayudando para que se les puedan respetar los vuelos de regreso.

Se trata de un grupo de 8 chihuahuenses que, durante un viaje a Perú, sufrieron un accidente a bordo de un vehículo de turistas, 6 de las personas requirieron hospitalización, sin embargo, se descartan heridas de gravedad. 

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