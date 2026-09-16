Consolida SEyD la Red de Padres de Estudiantes con Discapacidad y Aptitudes Sobresalientes



La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), consolidó la Red de Padres, Madres y Tutores de Alumnas y Alumnos con Aptitudes Sobresalientes y Discapacidad, por medio de talleres a cargo de diversos especialistas.



Para el caso de las familias de estudiantes con discapacidad, se logró afianzar formalmente un espacio de encuentro y diálogo horizontal que reunió a 371 padres y madres.



Esta red busca el intercambio de experiencias de vida, el conocimiento mutuo y la designación de una representación activa para establecer mecanismos de seguimiento que promuevan la colaboración, el acompañamiento mutuo y la gestión de recursos para el bienestar de sus hijas e hijos.



Se brindó un lugar de reflexión, contención y aprendizaje orientado a reconocer la importancia del bienestar físico, emocional y mental de los tutores como pilar fundamental en la crianza.



De igual manera, en el encuentro se abordaron temas fundamentales como los estilos de crianza, las estrategias de apoyo en casa para alumnos con trastorno del espectro autista y discapacidad múltiple, así como el cuidado del cuidador.



Por otro parte, la red dirigida a tutores de alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes congregó a 126 padres y madres de familia y su objetivo principal es crear un espacio de encuentro, intercambio de experiencias y apoyo orientado a designar una representación que dinamice la colaboración con la escuela y la comunidad.



Mediante esta iniciativa se fortaleció la resiliencia y la salud emocional de los participantes al reconocer el autocuidado como una pieza clave para acompañar con éxito la intensidad, la sensibilidad y el potencial de sus hijas e hijos.

Lo anterior, mientras se promueve un equilibrio saludable entre la crianza y el desarrollo personal, complementado con talleres sobre estilos de crianza y manejo de emociones.



Estas acciones se desarrollan con la participación activa de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Especial (USAER) y los Centros de Atención Múltiple (CAM).



Las jornadas de conformación de estas redes continuarán en el estado mediante encuentros programados en Parral el 22 de septiembre, Delicias el 29 de septiembre, Nuevo Casas Grandes el 6 de octubre y Ciudad Juárez el 12 de octubre.