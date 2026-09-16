Encabeza jefe de la DSPM contingente de 545 elementos en desfile de Independencia

Un total de 545 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) encabezados por el también policía y director de la corporación Julio Salas, participaron en el desfile conmemorativo por el 216 aniversario de la Independencia de México, realizado en el Centro Histórico de Chihuahua.

El contingente municipal estuvo acompañado por 78 unidades oficiales, con las que la corporación mostró parte del equipo y vehículos destinados a las labores de seguridad y prevención en la ciudad.

Entre los vehículos que desfilaron destacó la Black Mamba, unidad táctica de la Policía Municipal que formó parte del contingente que avanzó por las principales calles del primer cuadro de la ciudad.

La participación de la DSPM se sumó a los contingentes de las distintas corporaciones de seguridad, instituciones y fuerzas armadas que tomaron parte en la celebración patria, ante cientos de familias que acudieron a presenciar el tradicional desfile.