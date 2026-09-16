¿Necesitas hacer un trámite ante el SAT? Acércate a la jornada “SAT en el SARE”

Para facilitar a emprendedores, comerciantes y contribuyentes la realización de trámites fiscales, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), llevará a cabo una nueva jornada de “SAT en el SARE” el próximo viernes 25 de septiembre.
Durante la jornada, que se realizará de 9:00 a 14:45 horas, las personas podrán realizar trámites como inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación y renovación de Firma Electrónica y expedición de constancias fiscales, además de recibir información sobre licencias y permisos municipales para la operación de negocios.
Desde su implementación en 2021, “SAT en el SARE” ha brindado atención a más de 700 personas, al acercar estos servicios a las instalaciones del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
Para recibir atención será indispensable agendar previamente una cita en bit.ly/45Xtg0j, ya que durante la jornada no se atenderá a personas que no cuenten con cita programada.
Para realizar el registro se requiere contar con CURP, identificación oficial (INE), comprobante de domicilio reciente, correo electrónico y memoria USB. En el caso de personas extranjeras naturalizadas mexicanas, deberán presentar además su carta de naturalización.
La jornada tendrá lugar en las oficinas del SARE, ubicadas en avenida Independencia número 14, colonia Centro, a un costado de Scotiabank y frente a Super Naturista.
Con “SAT en el SARE”, el Gobierno Municipal busca facilitar el acceso a trámites fiscales y municipales, así como acercar herramientas que permitan a emprendedores y comerciantes formalizar y operar sus negocios con mayor facilidad.