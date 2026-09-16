Festeja Rafa Loera la Independencia en La Concordia junto a vecinos del sur de la ciudad

En un ambiente de fiesta, tradición y unidad, Rafa Loera, aspirante a la presidencia municipal de Chihuahua, acompañó esta mañana a los habitantes de la colonia La Concordia en el tradicional desfile conmemorativo por la Independencia de México, realizado en la zona sur del municipio.

El evento contó con la participación de contingentes representativos y coloridos carros alegóricos que llenaron de dinamismo las calles del sector por donde también acompañó el recorrido junto a su esposa Anya Trevizo.

Para Loera, este festejo representa una tradición personal que ha mantenido constante durante más de cuatro años consecutivos. Durante el recorrido, convivió y saludó de cerca a las familias del sector, quienes aprovecharon la ocasión para felicitarlo con motivo de su cumpleaños, fecha que coincide con las celebraciones patrias.

“Acompañar a La Concordia no es solo asistir a un evento, es mantener vivo el contacto diario y cercano con las familias de Chihuahua, me siento honrado y agradecido con los vecinos que me invitan ya desde hace más de 4 años a estas tradicionales celebraciones y por supuesto siempre a escucha de lo que ellos necesiten”, destacó Rafa Loera.

Asimismo, reiteró su compromiso con la comunidad poniéndose a disposición de los colonos para gestionar, orientar y atender de manera directa las principales solicitudes y necesidades que aquejan a esta zona de la ciudad.