Saludan Maru Campos y Gil Loya a fuerzas estatales en desfile cívico

La gobernadora María Eugenia Campos Galván y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez saludaron al contingente de fuerzas estatales que participaron en el desfile cívico por el 216 aniversario de la Independencia de México.

En una muestra de respeto, permanecieron de pie durante el tiempo que los diversos contingentes desfilaron a la altura de la avenida Carranza, afuera de Palacio de Gobierno.

También sobrevolaron la zona dos unidades aéreas de la SSPE las cuales fueron observadas por las autoridades presentes.