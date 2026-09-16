Reporta Policía Municipal saldo blanco durante festejos por el Grito de Independencia

Con saldo blanco concluyó el operativo de seguridad implementado durante los festejos por el Grito de Independencia en el Centro Histórico, donde elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en coordinación con las distintas corporaciones de seguridad y Protección Civil, mantuvieron vigilancia y atención para las miles de familias que acudieron a esta celebración.

Desde antes del inicio de los festejos, policías y bomberos permanecieron desplegados en diferentes puntos del primer cuadro de la ciudad, con recorridos preventivos, filtros de seguridad, vigilancia y atención directa a las personas asistentes.

Durante el operativo se registraron únicamente dos detenciones por faltas administrativas. Asimismo, se brindó atención a cuatro personas con lesiones leves, se localizó a un menor que había sido reportado como extraviado y se atendieron dos incendios de maleza que no representaron riesgo para las y los asistentes.

El despliegue se mantuvo durante toda la celebración, con elementos pendientes de los reportes y preparados para intervenir ante cualquier eventualidad, además de la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad y emergencia participantes.

La DSPM reconoció el trabajo de las mujeres y hombres que permanecieron en servicio durante los festejos, así como el comportamiento y colaboración de las familias chihuahuenses, que contribuyeron a que la celebración transcurriera con tranquilidad y sin incidentes mayores.