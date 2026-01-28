Conoce las 10 ciudades en México que recibirán el tour del trofeo Copa del Mundo 2026

Ciudad de México. La zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, la cual fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1988 y Maravilla del Mundo desde 2007, será una de las diez sedes del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en México a partir del próximo 28 de febrero y donde más de 200 mil personas podrán ver de cerca y tomarse fotografías con el trofeo del certamen.

En un evento realizado este miércoles en la explanada del Monumento a la Revolución, el cual fue encabezado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien estuvo acompañada por representantes de la FIFA y de Coca-Cola, se anunció que México será el primero de los tres países anfitriones (además de Estados Unidos y Canadá) en recibir el trofeo original de la próxima Copa del Mundo, el cual visitará diez zonas del país como parte de una gira internacional de más de 150 días.

El recorrido iniciará en Guadalajara, Jalisco, una de las sedes de la justa mundialista y donde la Copa podrá ser vista del 26 de febrero al 2 de marzo en el estadio Akron. Continuará en León, Guanajuato, los días 4 y 5 de marzo, así como en las ciudades de Veracruz (6 y 7 de marzo), Chihuahua (9 y 10 de marzo) y Querétaro (11 y 12 de marzo).

Posteriormente visitará la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, otra de las sedes mundialistas (14 al 16 de marzo); además de Puebla (18 y 19 de marzo) y Mérida (21 y 22 de marzo).

La última parada será en la Ciudad de México, donde los aficionados podrán admirar el trofeo en la Utopía Magdalena Mixiuhca del 5 al 8 de junio.

“Estamos trabajando para que los niños, niñas y jóvenes, no sólo sean grandes espectadores del Mundial, sino que puedan vivirlo, moverse, disfrutar del deporte más democrático: el futbol. Porque éste se puede jugar en cualquier lugar, en cualquier esquina, en cualquier cancha; en un patio, en la calle. La gente se mueve y genera pasión el futbol, queremos que esa pasión también surja con la participación en estos grandes eventos que estamos convocando.

“Buscamos que la mayoría de la población pueda vivir, disfrutar y estar en contacto con lo que les genera emoción”, señaló Brugada.

Por su parte, Jurgen Mainka, director de la FIFA en México, señaló que “el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, será histórico, al convertirse en una edición especial con el mayor número de paradas en todo el país. Esto responde a un objetivo muy claro: acercar el torneo a más personas, a más familias y a más regiones de nuestro querido país. Un esfuerzo que también comparte la FIFA, sus patrocinadores y las autoridades”.