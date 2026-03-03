Confirma Fiscal General renuncia de Alejandro Vargas en la Zona Noroeste

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, confirmó la renuncia de Alejandro Vargas González como titular de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste.

Vargas González ocupaba el cargo desde mayo de 2023, cuando fue designado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván. De acuerdo con la información dada a conocer por el Fiscal General, la separación del puesto obedece a motivos de carácter familiar.

Hasta el momento no se ha informado quién asumirá de manera definitiva la titularidad de la Fiscalía en esa región.