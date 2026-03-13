Conductor pierde el control y queda al borde de arroyo en la carretera Chihuahua–Aldama

El conductor de una camioneta Durango color blanca perdió el control del volante cuando circulaba sobre la carretera Chihuahua–Aldama, a la altura del kilómetro 4, lo que provocó que terminara encampanado en un desnivel en una curva del tramo.

El vehículo quedó peligrosamente cerca de caer a un arroyo de aproximadamente 10 metros de profundidad; sin embargo, el conductor, un hombre de alrededor de 27 años de edad, resultó ileso tras el percance.

De acuerdo con la versión del propio conductor, otro vehículo se le habría cerrado, situación que lo obligó a maniobrar y ocasionó que perdiera el control del volante.

Al lugar acudieron elementos de Vialidad, quienes se encargaron de elaborar el reporte correspondiente y el croquis para determinar cómo ocurrió el accidente. Solo se registraron daños materiales.