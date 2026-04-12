Conductor ebrio provoca fuerte choque en la colonia Praderas del Sur

Un fuerte choque se registró esta noche en calles de la colonia Praderas del Sur, en donde un conductor bajo los influjos del alcohol protagonizo el accidente por imprudencia, dejando personas lesionadas a su paso.

El accidente se presentó en las calle Avenida Tabalaopa y Praderas de Alto Veld en la colonia antes mencionada, en donde el conductor de una camioneta Chevrolet Torrent, habría omitido el alto correspondiente e impactó de su costado derecho al conductor de una camioneta Kia Sportage, el cual intentó dar vuelta en “u”.

Paramédicos de URGE acudieron y atendieron a los lesionados de la camioneta responsable, el cual el conductor manejaba en el estado de ebriedad.

Agentes de la policía Vial acudieron y se encargaron de efectuar el croquis correspondiente para designar responsabilidades.