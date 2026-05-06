Ahorro del Municipio tras convenio con Estado para recarpeteo permite atender más calles: Carlos Rivas

Con un valor aproximado en inversiones aplicadas por convenio de colaboración con Gobierno del Estado, el jefe de la Dirección de Obras Públicas Carlos Rivas respondió que el beneficio del convenio que tienen con el Estado, simple y sencillamente es que se ahorran atención en sectores costosos y estos recursos se invierten para dar mantenimiento en otras calles.

En su rueda de prensa semanal el funcionario capitalino expresó que aproximadamente en el recarpeteo del Periférico De la Juventud fueron 14 millones de pesos y el Labor de Terrazas 26 millones de pesos.

”Son 40 millones de pesos que nosotros ya no vamos a invertir en esas zonas, pero sí en otra parte”.

Cabe recordar que en días pasados Jorge Chánez, titular de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado, afirmó que es un convenio de colaboración en atención emergente al De la Juventud y Labor de Terrazas, además de once calles más.