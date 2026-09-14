Conductor de un vehículo omite alto, choca vs camioneta y la proyecta contra un domicilio en Rosales y 57

Un aparatoso choque se registró la tarde de este lunes en la colonia Popular, al sur de la ciudad, lo que dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una menor con lesiones.

El accidente ocurrió en las calles Rosales y 57, a donde acudieron elementos de la Policía Vial y paramédicos.

Según el reporte, el responsable conducía un automóvil Kia Forte, el cual omitió alto y chocó contra una camioneta Chevrolet Tahoe.

Debido al choque, la camioneta quedó incrustada en un domicilio y el vehículo en una malla ciclónica que cubría el porche de una vivienda.