Conductor borracho provoca fuerte volcadura en Las Américas

Un choque volcadura se presentó esta noche en la avenida Américas, debido a la imprudencia de un conductor que manejaba en estado de ebriedad.

El choque con volcadura se registró en la calle República de Guatemala y Américas en sentido este oeste circula vw jetta, mientras que por la calle República de Guatemala en el sentido norte a sur omite un alto el conductor de un vehículo Dodge verna de color rojo e impacta con el jetta mismo que se proyecta varios metros y termina volcado sobre su toldo.

Al lugar arribó una unidad médica para atender al conductor del jetta, el cual no requirió ser trasladado a un hospital, sin embargo hay cuantiosos daños materiales en su vehículo,

Policía vial toma nota del accidente y aseguran al conductor del verna para trasladarlo a los separos de vialidad, ya que se encontraba en estado inconveniente.