Concluye CEAVE con éxito Programa de Acompañamiento Psicosocial por los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Juárez

COMUNICADO DE PRENS

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado, concluyó el Programa de Acompañamiento Psicosocial dirigido a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) y sus familias, quienes reciben atención integral en esta institución tras haber sido víctimas de diversos delitos.

Este espacio de acompañamiento tuvo como objetivo fortalecer los procesos de resiliencia, sanación y restitución de derechos de las y los menores, brindando de manera paralela herramientas de contención y crianza positiva a sus padres, madres o tutores.

A lo largo de las sesiones, el eje central de trabajo fueron los Derechos Humanos de la niñez y la adolescencia, enfocados no solo desde la teoría, sino desde su funcionamiento e impacto en la vida cotidiana.

Las y los participantes reforzaron herramientas prácticas para identificar, ejercer y defender sus derechos en sus entornos escolares, familiares y comunitarios.

Asimismo, se implementó de manera transversal el enfoque de género, permitiendo a las familias realizar un análisis reflexivo sobre roles sociales, oficios y profesiones, visibilizando que las metas profesionales y personales no deben estar limitadas por el género.

Para la CEAVE, la inclusión de los padres y tutores en este proceso fue clave, ya que los delitos impactan de forma sistémica al núcleo familiar. Al trabajar de manera conjunta, se logró reconstruir la confianza, mejorar los canales de comunicación y consolidar redes de apoyo seguras para las víctimas.

“La restitución de derechos y la sanación integral de nuestras Niñas, Niños y Adolescentes es una prioridad. Este programa no solo cierra un ciclo de talleres, sino que abre una nueva etapa de empoderamiento y seguridad para las familias en su vida diaria” señalaron representantes de la CEAVE.

Con el cierre de este programa, la CEAVE refrenda su compromiso inquebrantable de brindar una atención integral que ponga siempre al centro la dignidad humana y el interés superior de la niñez.