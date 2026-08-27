Con documental, rinden homenaje a las “pioneras de 1971”, mexicanas finalistas del Campeonato Mundial de futbol

Ciudad de México. Las integrantes de la selección femenil mexicana que disputó la final del Campeonato Mundial de la categoría de 1971 ante más 100 mil aficionados en el estadio Azteca, fueron reconocidas más de medio siglo después de tal hazaña con un documental que recupera parte de esa historia que por años permaneció en el olvido.

La ovación que llegó 55 años tarde es el nombre del documental con el que BBVA México y la Liga Femenil mexicana rindieron tributo a las llamadas “pioneras de 1971”, quienes obtuvieron el subcampeonato en el segundo torneo mundial femenil, celebrado en México y organizado por la Federación Internacional y Europea de Futbol Femenil (FIEFF), el cual no contó con el aval de la FIFA.

El conjunto tricolor llegó a la final después de vencer a Argentina, Inglaterra e Italia, pero en la pelea por el título, disputada el 5 de septiembre de 1971 en el estadio Azteca, cayó 3-1 frente a Dinamarca. Aunque aquel encuentro generó una enorme efervescencia entre los aficionados del país, ésta no fue aprovechada para impulsar la categoría y las jugadoras no recibieron el respaldo institucional ni el reconocimiento del que gozaban sus pares varones.

Este homenaje ocurre nueve años después de la creación, en 2017, de la liga profesional de futbol femenil en México, un proyecto que llegó 46 años después de aquella gesta.

Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga Femenil mexicana, reconoció que la actual estructura de la disciplina no podría entenderse sin las mujeres que jugaron cuando todavía no existían condiciones adecuadas ni un camino profesional para ellas.

“Gracias, porque gracias a ustedes pude jugar al futbol; porque no se conformaron con un ‘no’, porque buscaron el ‘cómo sí’”, expresó la dirigente durante la presentación del documental, realizada en el auditorio de la Torre BBVA.

Asimismo, señaló que conocer los logros de las pioneras permite dimensionar el origen de la competencia y definir el rumbo de la categoría. Sostuvo además que la Liga Femenil mexicana es la más vista a escala mundial, condición que, dijo, debe asumirse como punto de partida y no como una meta definitiva.

Por su parte, Hugo Nájera Alva, director general de Banca Minorista de BBVA México, consideró que promover la inclusión no consiste solamente en generar oportunidades, sino también en revisar el pasado, reconocer las desigualdades y hacer visibles las aportaciones que no fueron valoradas en su momento.

La producción recupera testimonios, recuerdos y emociones de las seleccionadas que abrieron camino en un entorno adverso. Enrique Cornish Stanton, director de Mercadotecnia del banco, indicó que la pieza surgió de escuchar a quienes jugaron cuando todavía se repetía que el futbol no era para mujeres.

Tras la proyección del documental se realizó un conversatorio moderado por la ex futbolista Desirée Monsiváis, en el que además de Gutiérrez, participaron Martha Coronado y Alicia Pelé Vargas, integrantes de aquel representativo tricolor.

Ambas ex seleccionadas recordaron el camino que abrió aquella generación y dialogaron sobre los cambios que ha tenido el balompié femenil, así como los pendientes que aún enfrenta para ofrecer condiciones equitativas a todas sus participantes.