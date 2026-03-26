Comparte Maru Campos diálogo con Ana Francisca Vega sobre avances en Chihuahua

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, compartió a través de sus redes sociales un mensaje en el que informó sobre su participación en una conversación con la periodista Ana Francisca Vega, donde abordaron diversos temas relacionados con los avances y resultados de su administración.

La mandataria estatal señaló que durante el encuentro, realizado en el espacio informativo de la comunicadora, sostuvieron un diálogo entre mujeres en el que habló sobre las acciones que se impulsan en Chihuahua con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el bienestar de las familias chihuahuenses.

“Hoy tuve la oportunidad de conversar con Ana Francisca Vega, en su espacio, y compartir este diálogo entre mujeres. Platicamos sobre los avances y resultados que estamos impulsando en Chihuahua para mejorar la vida de las personas y las familias chihuahuenses. ¡Cuenta conmigo!”, publicó la gobernadora en sus plataformas digitales, acompañando el mensaje con un símbolo azul.