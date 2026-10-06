Commanders esperan regreso de QB Daniels y Mariota sufre esguince

El mariscal de campo de los Washington Commanders, Marcus Mariota, sufrió un esguince en el ligamento colateral medial (LCM) de la rodilla derecha, pero el plazo para su regreso sigue siendo incierto, informó este lunes el entrenador Dan Quinn.

Quinn también reiteró que el mariscal de campo titular, Jayden Daniels, entrenará a plena capacidad esta semana, con la esperanza de jugar de inicio el domingo contra los New York Giants.

Mariota fue titular en los dos partidos anteriores en lugar de Daniels, quien estuvo fuera de acción debido a una luxación en el codo izquierdo.

Daniels ha jugado un partido completo solo cinco veces desde el inicio de la temporada 2025, lo que aumenta la importancia de Mariota. Sin embargo, tras guiar a los Commanders a una victoria en casa por 33-31 sobre los Seattle Seahawks en la Semana 3, Mariota sufrió el domingo la misma lesión que había padecido en un partido de pretemporada el 14 de agosto contra los Miami Dolphins. Pudo volver a entrenar el 1 de septiembre tras el contratiempo de agosto.

Mariota lideró series ofensivas que culminaron en goles de campo en sus dos únicas oportunidades contra los Indianapolis Colts el domingo, dando al equipo una ventaja de 6-0; los Commanders (1-3) terminaron perdiendo 30-13 en Londres. Mariota fue derribado por el tackle defensivo Adetomiwa Adebawore en una jugada de tercera oportunidad y gol desde la línea de 6 yardas, lo que provocó que la rodilla derecha del mariscal de campo se doblara.

El novato Athan Kaliakmanis, seleccionado en la séptima ronda, sustituyó a Mariota y completó 15 de 33 pases para 183 yardas, un touchdown y una intercepción en su primera actuación en la NFL.

Quinn señaló que los Commanders quieren ver cómo evoluciona Mariota antes de decidir si necesitan incorporar a otro mariscal de campo.

Washington jugará como visitante contra los San Francisco 49ers el 19 de octubre, antes de su semana de descanso.