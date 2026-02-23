Comisión Presidencial presenta a Sheinbaum propuesta final de iniciativa para la reforma electoral

Ciudad de México. Esta noche, integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral están reunidos con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para presentar la propuesta final de iniciativa en la materia.



La reunión se da en víspera que la titular del Ejecutivo envíe al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma electoral.



En el encuentro, que se realiza a puerta cerrada en Palacio Nacional, también participan los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión y representantes de Morena y del Partido Verde.



Llegaron al recinto histórico el presidente de la comisión, Pablo Gómez; el coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar; la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.



También los coordinadores morenistas en el Senado, Ignacio Mier, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; el coordinador de los diputados del Partido Verde, Carlos Puente; así como la presidenta de Morena, Luisa Alcalde; y èl miembro del Partido Verde, Jorge Emilio González Martinez. Hasta ahora se desconoce si hay representantes del PT, el otro partido aliado de la 4T.