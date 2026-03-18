Comienza el camino a la universidad: UACH inicia entrega de fichas 2026

La Universidad Autónoma de Chihuahua comenzó con el periodo de entrega de fichas de admisión para el semestre agosto-diciembre del 2026, el cual se desarrollará del 17 de marzo al 4 de mayo del presente año; el examen se aplicará el 19 de junio del 2026.

Cabe resaltar que la UACH cuenta con una amplia variedad de programas académicos presenciales y virtuales, los cuales podrán ser consultados en: https://uach.mx/admision/” en el apartado de “oferta académica”. Una vez seleccionada la carrera que mejor se adapte a sus intereses y necesidades, el aspirante deberá realizar su solicitud e imprimirla en http://fichas.uach.mx/”.

Si aún no saben qué carrera elegir, podrán hacer el test vocacional en https://uach.mx/admision/”, una herramienta que ayudará al aspirante a tomar decisiones acertadas sobre su futuro profesional. Sus beneficios incluyen autoconocimiento, orientación profesional, confianza al decidir, ahorro de tiempo y éxito a largo plazo al elegir una carrera acorde a tus capacidades.

El costo de la ficha es de 1080 pesos y deberá realizarse del 17 de marzo al 4 de mayo del 2026; la UACH cuenta con 3 opciones de pago disponibles para concretar su ficha de admisión: Caja Única de la UACH, en línea o en banco Santander.

Las y los aspirantes podrán consultar su guía del examen de admisión en línea. Para resolver dudas o aclaraciones sobre el proceso de preinscripción, deberán comunicarse al teléfono: (614) 439·1500, extensiones: 2108, 2087, 1521, 2092, 2128 y 2105, o al correo: fichas@uach.mx, o bien, en: https://consultatuficha.uach.mx/”.