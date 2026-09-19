Tras perder su petición para que su hijo viviera en España, Colate presentó un recurso y ahora propone a Paulina Rubio buscar un acuerdo fuera de los tribunales.

Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate , concedió una entrevista al periodista Jordi Martin desde Madrid, España, luego de que una jueza de Miami determinara que su hijo Andrea Nicolás deberá continuar viviendo en Estados Unidos junto a su madre, Paulina Rubio, y no trasladarse a España, como él había solicitado.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F18%2Fcolate-busca-un-acuerdo-con-paulina-rubio-por-su-hijo-tras-perder-batalla-para-llevarlo-a-espana&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

Colate busca un acuerdo con Paulina Rubio por su hijo tras perder batalla para llevarlo a España

Aunque la custodia continuará siendo compartida, Colate no está de acuerdo con la resolución y ya presentó un recurso para solicitar que el fallo sea reconsiderado, pues asegura que durante el proceso se cometieron diversos errores y que existen documentos oficiales que, desde su perspectiva, contradicen lo establecido por la jueza.

“Yo cumplo con la sentencia, la acepto, pero no la comparto para nada. Hay muchísimos documentos oficiales que contradicen esa sentencia basada en una opinión de esta persona”.

El empresario también cuestionó el papel de la representante designada por la jueza para intervenir en el caso y señaló que, según su versión, dicha persona no se habría reunido con él durante aproximadamente un año y medio, pese a que su trabajo habría sido determinante para establecer las condiciones en las que debe vivir su hijo.

“La sentencia está basada en opiniones de una persona que es una abogada, que mucha gente cree que es una cuidadora social, alguien independiente, conmigo no se ha reunido nunca, no se ha visto en un año y medio conmigo, me ha demandado varias veces para pedirme dinero, pero no se ha sentado conmigo para hacer un informe que decida el futuro de mi hijo”.

Uno de los puntos que más llamó la atención en sus declaraciones fue el señalamiento sobre una supuesta relación laboral entre la representante y una de las abogadas de Paulina Rubio. Colate consideró que esta situación genera dudas sobre la imparcialidad del proceso.

Colate está en desacuerdo con el fallo de la corte

“Pues hombre, una de las muchas casualidades son que comparten el mismo lugar de trabajo, y una persona que tiene que decidir el futuro de mi hijo independiente de una forma neutral, y comparte y trabaja en el mismo sitio que la abogada contraria y la resolución sale prácticamente es lo que dicen ellas dos, pues hombre, suena bastante curioso, no sé, increíble”.

A pesar de su desacuerdo con el fallo, Colate aseguró que respetará la decisión judicial mientras continúa con el recurso que presentó. Sin embargo, dejó claro que está decepcionado por el resultado y que no desea prolongar indefinidamente la disputa legal con la madre de su hijo.

De hecho, el empresario aseguró que estaría dispuesto a sentarse frente a frente con Paulina Rubio para intentar encontrar una solución sin abogados de por medio.

“Si me llama ahora mismo y me dice: ‘Oye, vamos a arreglar esto de otra forma’. Yo la única vez en su vida, en 15 años que me ha llamado para pedirme algo, ha sido que sí. Todo lo demás son abogados e intereses económicos”.

Por ahora, Andrea Nicolás continuará viviendo con Paulina Rubio en Miami. Colate, por su parte, sostiene que la decisión no coincide con lo que su hijo habría expresado durante el proceso y considera que se están vulnerando sus derechos.

“Y él le ha dicho clarísimo que quería vivir en España. El juicio era para saber si el niño venía a España o se iba a un internado. Y han decidido que se quede en Miami donde el informe dice que no se podía quedar. En mi opinión, así no se educa a un hijo, eso no es bueno para un hijo y por eso el niño ha tomado una determinación, la ha hecho y en mi opinión, se están vulnerando todos sus derechos y me parece injusto”.

El conflicto por la custodia de Andrea Nicolás ha enfrentado durante años a Colate y Paulina Rubio en los tribunales. Ahora, el empresario tendrá que esperar a que su recurso sea analizado y determinar si la resolución puede modificarse.

Mientras tanto, Colate asegura que continuará respetando la sentencia vigente, aunque seguirá defendiendo lo que considera que es la voluntad y los derechos de su hijo. Si el recurso no prospera, otra posibilidad será esperar hasta que Andrea Nicolás alcance la mayoría de edad y pueda tomar por sí mismo las decisiones relacionadas con su residencia.