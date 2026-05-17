CNTE confirma huelga y plantón para el 1 de junio en CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una huelga para el lunes 1 de junio de 2026 en la Ciudad de México.

De acuerdo con el anuncio, la movilización iniciará a las 9:00 h con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde instalarán un plantón permanente y realizarán un mitin.

La CNTE informó que las actividades y movilizaciones posteriores se definirán diariamente conforme avance el movimiento.

La organización señaló además que mantiene el diálogo con sectores campesinos y otros sindicatos interesados en sumarse a las protestas.

El sábado 30 de mayo llevarán a cabo un Foro Nacional en la sede de la Sección 9 para discutir temas relacionados con el ISSSTE y la seguridad social.

La Coordinadora manifestó que la respuesta del gobierno federal a su pliego petitorio —entregada en un documento de 17 páginas— no responde a las demandas centrales del magisterio, ya que, según indicaron, se limita a describir programas sociales existentes.

Con información de Lizbeth Hernández/Radio Fórmula